Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марсель - ПАОК
Марсель - ПАОК: обзор матча 07 апреля 2022
Марсель
07.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
ПАОК
13'
Жерсон
45'
Д. Пайет
48'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - ПАОК
90'
+6
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
Б. Дьенг
90'
+5
Вторая желтая
Жерсон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Камара
90'
Желтая карточка
Жерсон
76'
75'
Замена
А. Митрица
️️️️
Д. Бисесвар
75'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
73'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Замена
Б. Камара
️️️️
С. Колашинац
63'
Замена
В. Ронжье
️️️️
П. Лирола
63'
48'
ГОЛ! 2:1!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
А. Живкович
46'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Т. Циггарас
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Бакамбу
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Д. Ундер
45'
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Д. Пайет
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Колашинац
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Лирола
18
Гуйе
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
94
Бакамбу
4-4-2
1
Пасхалакис
20
Виейринья
15
Креспо
15
Ингасон
2
Лирацис
27
Куртич
8
Аугусто
14
Живкович
5
Циггарас
29
Акпом
21
Бисесвар
23
Колашинац
8
Камара
8
Камара
23
Колашинац
14
Лирола
21
Ронжье
21
Ронжье
14
Лирола
94
Бакамбу
9
Дьенг
9
Дьенг
94
Бакамбу
5
Циггарас
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
5
Циггарас
21
Бисесвар
28
Митрица
28
Митрица
21
Бисесвар
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
Остались в запасе
Марсель
ПАОК
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
1
Христос Талихманидис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Марсель - ПАОК
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
ПАОК
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+