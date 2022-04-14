Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Марсель
ПАОК - Марсель: обзор матча 14 апреля 2022
ПАОК
14.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Марсель
34'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Марсель
Желтая карточка
Ш. Шваб
90'
+3
88'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Д. Пайет
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Бисесвар
77'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
77'
72'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Бакамбу
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
68'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
68'
Желтая карточка
Д. Аугусто
66'
Замена
А. Митрица
️️️️
Т. Циггарас
57'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Гендузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Уго Бертелли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Креспо
20
Виейринья
15
Ингасон
8
Аугусто
14
Живкович
7
Эль-Каддури
27
Куртич
29
Акпом
21
Бисесвар
4-1-2-2-1
30
Манданда
14
Лирола
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
77
Арит
94
Бакамбу
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
5
Циггарас
5
Циггарас
Циггарас
28
Митрица
28
Митрица
Циггарас
21
Бисесвар
22
Шваб
22
Шваб
21
Бисесвар
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
10
Пайет
23
Колашинац
23
Колашинац
10
Пайет
94
Бакамбу
7
Ундер
7
Ундер
94
Бакамбу
Остались в запасе
ПАОК
Марсель
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
31
Уго Бертелли
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
1
Христос Талихманидис
ВР
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
31
Уго Бертелли
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча ПАОК - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Марсель
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+