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    Расписание матчей 08-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 14 тур
    8 мая, воскресенье
    01:00
    Атланта Юнайтед
    4:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:1
    Портленд
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    0:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:2
    Коламбус
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    0:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    03:30
    Даллас
    2:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    06:00
    Лос-Анджелес
    2:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 5 тур
    8 мая, воскресенье
    02:30
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    0:1
    Ботафого
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:1
    Гойас
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 13 тур
    8 мая, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 10 тур
    8 мая, воскресенье
    12:00
    Акжайык
    0:0
    Мактаарал
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Каспий
    2:0
    Актобе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Туран
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 7 тур
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Минск
    3:2
    Неман
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:00
    БАТЭ
    2:1
    Витебск
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Энергетик-БГУ
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Гомель
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 26 тур
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Тюмень
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    5:1
    Спартак Т
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Звезда
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Лада-Тольятти
    2:3
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:00
    Зенит-Ижевск
    0:6
    Челябинск
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:00
    Оренбург-2
    2:2
    Урал-2
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Носта
    0:3
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 6 тур, группа B
    8 мая, воскресенье
    13:00
    Зенит-2
    3:2
    Чертаново
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Балтика-БФУ
    3:2
    Химик
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 32 тур
    8 мая, воскресенье
    13:15
    НЕК
    1:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    1:2
    Херенвен
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 36 тур
    8 мая, воскресенье
    13:30
    Специя
    1:3
    Аталанта
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Венеция
    4:3
    Болонья
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Салернитана
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:45
    Верона
    1:3
    Милан
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 6 тур, группа B
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Факел-М
    0:2
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 36 тур
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Метц
    3:2
    Лион
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Анжер
    4:1
    Бордо
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Клермон
    2:1
    Монпелье
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Реймс
    1:2
    Ланс
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:05
    Лорьян
    0:3
    Марсель
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:45
    ПСЖ
    2:2
    Труа
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 28 тур
    8 мая, воскресенье
    14:00
    Уфа
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Локомотив
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 3 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    14:30
    Юнион СЖ
    0:2
    Брюгге
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:30
    Антверпен
    0:4
    Андерлехт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 35 тур
    8 мая, воскресенье
    15:00
    Хетафе
    0:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:15
    Вильярреал
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:30
    Эспаньол
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико
    1:0
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 7 тур, группа B
    8 мая, воскресенье
    15:00
    Нордшелланд
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Орхус
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 33 тур
    8 мая, воскресенье
    15:15
    Грассхоппер
    0:1
    Сьон
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:30
    Лозанна-Спорт
    0:0
    Базель
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:30
    Люцерн
    4:0
    Серветт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 8 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Зальцбург
    4:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    15:30
    Аустрия К
    1:2
    Штурм
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    1:1
    Рапид
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 6 тур, группа B
    8 мая, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 36 тур
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Алтай
    1:1
    Гиресунспор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Йени Малатьяспор
    1:3
    Ризеспор
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 36 тур
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    2:1
    Лидс
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Лестер
    1:2
    Эвертон
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    16:00
    Норвич Сити
    0:4
    Вест Хэм
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:30
    Манчестер Сити
    5:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 33 тур
    8 мая, воскресенье
    16:30
    Айнтрахт
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    18:30
    Бавария
    2:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:30
    РБ Лейпциг
    4:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 3 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    2:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 3 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Виктория
    3:0
    Спарта
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:00
    Славия
    3:0
    Словацко
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 7 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 33 тур
    8 мая, воскресенье
    17:30
    Жил Висенте
    3:0
    Тондела
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    17:30
    Визела
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    20:00
    Брага
    1:0
    Арука
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    22:30
    Санта-Клара
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 7 тур, группа A
    8 мая, воскресенье
    18:00
    ПАС
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:30
    АЕК
    0:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    Арис
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 5 тур
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Йерв
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    3:0
    Русенборг
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    1:3
    Волеренга
    Матч завершен
    8 мая, воскресенье
    21:00
    ХамКам
    0:0
    Олесунн
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 15 тур
    8 мая, воскресенье
    23:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:0
    Торонто
    Матч завершен
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