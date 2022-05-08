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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 08 мая 2022
Брондбю
08.05.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
90+2'
М. Греве
28'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Копенгаген
ГОЛ! 1:1!
М. Греве
Пас отдал
Б. Риверос
90'
+2
Желтая карточка
Y. Salech
90'
+1
87'
Вторая желтая
К. Дикс
Замена
Y. Salech
️️️️
А. Брус
86'
Замена
П. Бьюр
️️️️
Д. Белл
86'
79'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
Желтая карточка
С. Хедлунд
76'
76'
Желтая карточка
К. Грабара
68'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
П. Мукаиру
68'
Замена
В. Бевинг
️️️️
В. Классон
Замена
М. Греве
️️️️
К. Каппис
63'
Замена
C. Björk
️️️️
М. Дивкович
63'
61'
Желтая карточка
К. Дикс
Желтая карточка
М. Квистгарден
56'
Желтая карточка
К. Каппис
45'
+1
33'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Йоргенсен
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Carl Björk
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-2-4
1
Хермансен
24
Ростед
5
Тшиемб
15
Риверос
5
Брус
5
Радошевич
12
Каппис
15
Хедлунд
30
Квистгарден
24
Дивкович
8
Белл
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
2
Анкерсен
20
Бойлесен
21
Лерагер
18
Мукаиру
16
Бьель
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
14
Йоргенсен
8
Белл
21
Бьюр
21
Бьюр
8
Белл
12
Каппис
17
Греве
17
Греве
12
Каппис
24
Дивкович
15
15
24
Дивкович
5
Брус
9
9
5
Брус
7
Классон
11
Бевинг
11
Бевинг
7
Классон
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
18
Мукаиру
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
18
Мукаиру
14
Йоргенсен
15
Бабакар
15
Бабакар
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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