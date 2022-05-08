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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 08 мая 2022
Анжер
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
4 : 1
Завершен
Бордо
5'
М. Чо
36'
Б. Менди
63'
С. Баокен
90'
М. Лаж
60'
С. Мара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Бордо
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Лаж
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
М. Лаж
Пас отдал
И. Траоре
90'
89'
Желтая карточка
Франсержио
Желтая карточка
А. Фульини
78'
77'
Желтая карточка
Я. Дилросун
76'
Замена
Д. Баква
️️️️
М. Ньянг
Замена
А. Унаи
️️️️
С. Баокен
75'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Б. Менди
70'
Замена
М. Яколиш
️️️️
М. Чо
69'
65'
Замена
Я. Адли
️️️️
Ж. Онана
ГОЛ! 3:1!
С. Баокен
Пас отдал
М. Чо
63'
60'
Желтая карточка
С. Мара
60'
ГОЛ! 2:1!
С. Мара
Пас отдал
Я. Дилросун
58'
Замена
С. Мара
️️️️
Д. Менса
58'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Марсело
58'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Р. Уден
56'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
46'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 2:0!
Б. Менди
Пас отдал
А. Фульини
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Чо
Пас отдал
М. Лаж
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
32
Ali Kalla
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мандре
21
Думбия
77
Эбосс
8
Траоре
15
Мансе
3
Менди
6
Бенталеб
10
Фульини
28
Лаж
13
Баокен
50
Чо
4-2-1-2-1
56
Костиль
14
Менса
15
Ахмедходжич
6
Марсело
7
Мангаш
23
Гилявоги
14
Онана
15
Франсержио
10
Уден
24
Дилросун
99
Ньянг
28
Лаж
25
Бамба
25
Бамба
28
Лаж
13
Баокен
21
Унаи
21
Унаи
13
Баокен
3
Менди
6
Мангани
6
Мангани
3
Менди
50
Чо
44
Яколиш
44
Яколиш
50
Чо
6
Марсело
22
Кватен
22
Кватен
6
Марсело
14
Онана
29
Адли
29
Адли
14
Онана
10
Уден
16
У-Джо
16
У-Джо
10
Уден
99
Ньянг
7
Баква
7
Баква
99
Ньянг
14
Менса
14
Мара
14
Мара
14
Менса
Остались в запасе
Анжер
Бордо
12
Даниэль Петкович
ВР
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
32
Ali Kalla
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анжер - Бордо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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