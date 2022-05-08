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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити: обзор матча 08 мая 2022
Нью-Йорк Сити
08.05.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 14 тур
0 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
89'
Желтая карточка
К. Форд
Замена
М. Шано
️️️️
C. Gloster
85'
82'
Замена
М. Ционис
️️️️
К. Дюк
78'
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
K. Shelton
73'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
А. Моралес
️️️️
Н. Асеведо
68'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Хебер
68'
Желтая карточка
Н. Асеведо
64'
45'
Желтая карточка
L. Ndenbe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
2-1-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
55
Паркс
5
Асеведо
97
Хебер
8
Родригес
11
Андраде
2
1-2-5
29
6
Володер
54
15
Эспиноза
12
Форд
20
Шаллой
77
Расселл
16
Росель
22
2
25
Шано
25
Шано
2
5
Асеведо
27
Моралес
27
Моралес
5
Асеведо
97
Хебер
11
Перейра
11
Перейра
97
Хебер
11
19
Вуйнович
19
Вуйнович
11
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
28
Дюк
10
Ционис
10
Ционис
28
Дюк
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Канзаc Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
2
Kayden Pierre
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
2
Kayden Pierre
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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