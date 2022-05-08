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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 08 мая 2022
Вильярреал
08.05.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
86'
Д. Ло Чельсо
90+6'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Севилья
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Р. Мир
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
86'
84'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Фойт
82'
Замена
С. Орье
️️️️
С. Чуквуэзе
82'
76'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
76'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Корона
76'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Э. Капу
73'
Замена
М. Тригерос
️️️️
П. Эступиньян
73'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Б. Диа
72'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ф. Коклен
72'
59'
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
45'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-1-2-1
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
22
Диа
4-1-2-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
27
Делэни
11
Ракитич
19
Хордан
17
Корона
10
Гомес
21
Эн-Несири
13
Коклен
23
Педраса
23
Педраса
13
Коклен
21
Чуквуэзе
92
Орье
92
Орье
21
Чуквуэзе
2
Эступиньян
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Эступиньян
8
Фойт
11
Джексон
11
Джексон
8
Фойт
22
Диа
9
Алькасер
9
Алькасер
22
Диа
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
17
Корона
9
Ламела
9
Ламела
17
Корона
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вильярреал - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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