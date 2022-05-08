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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 08 мая 2022
Эспаньол
08.05.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
67'
Н. Меламед
42'
Э. Барха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Осасуна
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Пуадо
88'
80'
Замена
И. Видаль
️️️️
М. Санчес
80'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Рамальо
76'
Желтая карточка
М. Санчес
73'
Замена
Л. Торро
️️️️
Д. Брашанац
73'
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Барха
ГОЛ! 1:1!
Н. Меламед
Пас отдал
С. Дардер
67'
63'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Н. Меламед
️️️️
Т. Вилена
63'
62'
Желтая карточка
Д. Брашанац
53'
Желтая карточка
Э. Барха
Замена
О. Мелендо
️️️️
М. Морланес
46'
Замена
Р. де Томас
️️️️
В. Лей
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барха
Пас отдал
А. Будимир
Желтая карточка
Т. Вилена
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Лукас Торро
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
12
Калеро
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
21
Эррера
52
Вилена
10
Дардер
8
Морланес
7
Лей
7
Пуадо
3-2-2-2-1
1
Эррера
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Рамальо
23
Санчес
3
Крус
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
24
Мартинес
17
Будимир
52
Вилена
10
Меламед
10
Меламед
52
Вилена
7
Пуадо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
7
Пуадо
8
Морланес
21
Мелендо
21
Мелендо
8
Морланес
7
Лей
9
де Томас
9
де Томас
7
Лей
22
Рамальо
14
Гарсия
14
Гарсия
22
Рамальо
23
Санчес
22
Видаль
22
Видаль
23
Санчес
24
Мартинес
6
Ойер
6
Ойер
24
Мартинес
5
Брашанац
6
Торро
6
Торро
5
Брашанац
11
Барха
6
Авила
6
Авила
11
Барха
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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