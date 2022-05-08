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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Маритиму
Визела - Маритиму: обзор матча 08 мая 2022
Визела
08.05.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
56'
К. Бондосу
61'
Р. Гитан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Маритиму
Замена
M. Paulo
️️️️
А. Мендес
89'
Замена
А. Сармиенто
️️️️
К. Бондосу
89'
87'
Замена
Хадаш
️️️️
Р. Гитан
87'
Замена
Л. Андраде
️️️️
М. Коста
80'
Замена
M. Sousa
️️️️
Э. Коста
80'
Замена
Энрике
️️️️
К. Баке
Желтая карточка
А. Мендес
75'
72'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
Желтая карточка
Кассиано
71'
Желтая карточка
Н. Морейра
66'
Замена
Н. Морейра
️️️️
Г. Шеттине
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гитан
59'
Желтая карточка
И. Росси
ГОЛ! 1:0!
К. Бондосу
56'
Желтая карточка
Клаудемир
53'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Саму
18'
4'
Желтая карточка
М. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
16
Иван Росси
ОП
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
18
Tianyu Guo
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
93
Энрике
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
2-3-5
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
20
Саму
6
Клаудемир
22
Мендес
2
Жулиао
7
Шеттине
10
Бондосу
3
Андерсон
90
Кассиано
3-1-1-5
55
Силва
4
Коста
5
Зайнадине
87
Коста
16
Росси
7
Видигаль
95
Таго
10
Баке
10
Бельтраме
12
Коста
99
Гитан
22
Мендес
17
17
22
Мендес
10
Бондосу
29
Сармиенто
29
Сармиенто
10
Бондосу
20
Саму
14
Гуццо
14
Гуццо
20
Саму
7
Шеттине
17
Морейра
17
Морейра
7
Шеттине
4
Коста
5
Андраде
5
Андраде
4
Коста
99
Гитан
8
Хадаш
8
Хадаш
99
Гитан
12
Коста
14
14
12
Коста
10
Баке
93
Энрике
93
Энрике
10
Баке
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
Остались в запасе
Визела
Маритиму
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
18
Tianyu Guo
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
18
Tianyu Guo
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
10
Пауло Виктор
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Визела - Маритиму
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
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