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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Монпелье
Клермон - Монпелье: обзор матча 08 мая 2022
Клермон
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
4'
Э. Рашани
69'
М. Байо (П)
32'
Ж. Шотар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Монпелье
90'
+1
Замена
Y. Guermouche
️️️️
В. Жермен
86'
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
86'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Суке
83'
Замена
С. Делайе
️️️️
Л. Леруа
83'
Замена
Тулер
️️️️
М. Эстеве
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
82'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Й. Гастьен
82'
74'
Желтая карточка
Ж. Шотар
74'
Желтая карточка
Л. Леруа
71'
Желтая карточка
А. Суке
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Байо
69'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Ж. Доссу
64'
Замена
С. Хауи
️️️️
С. Абдул Самед
64'
Желтая карточка
Й. Гастьен
60'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Шотар
Пас отдал
А. Суке
24'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Байо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-3-1-1-1
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
21
Ожье
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
19
Рашани
18
Байо
4-1-2-1-2
16
Берто
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
3
Эстеве
27
Леруа
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
25
Гастьен
14
Бускетс
14
Бускетс
25
Гастьен
99
Самед
10
Хауи
10
Хауи
99
Самед
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
20
Доссу
7
Да Кунья
7
Да Кунья
20
Доссу
3
Эстеве
3
Тулер
3
Тулер
3
Эстеве
27
Леруа
19
Делайе
19
Делайе
27
Леруа
2
Суке
16
Джоаккини
16
Джоаккини
2
Суке
98
Жермен
10
10
98
Жермен
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
Остались в запасе
Клермон
Монпелье
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Матис Карвальо
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Монпелье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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