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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 08 мая 2022
РБ Лейпциг
08.05.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
40'
А. Силва
48'
К. Нкунку
57'
К. Нкунку
64'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
Замена
Ф. Чаунер
️️️️
П. Гулачи
87'
79'
Замена
Р. Гумни
️️️️
М. Педерсен
79'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Калиджиури
77'
Желтая карточка
Л. Гюнтер
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Нкунку
77'
73'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
71'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
71'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
71'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Форсберг
64'
58'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 3:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Н. Мукиэле
57'
57'
Замена
А. Хан
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Н. Мукиэле
48'
46'
Замена
А. Майер
️️️️
К. Груэсо
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
40'
Желтая карточка
Э. Форсберг
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
3-3-1-1-2
12
Гикевич
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
2
Удуохай
21
Гюнтер
6
Дорш
22
Педерсен
11
Груэсо
20
Калиджиури
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
25
Гулачи
33
Чаунер
33
Чаунер
25
Гулачи
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
28
Нкунку
20
Ольмо
20
Ольмо
28
Нкунку
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
22
Педерсен
20
Гумни
20
Гумни
22
Педерсен
11
Груэсо
10
Майер
10
Майер
11
Груэсо
11
Грегоритч
28
Хан
28
Хан
11
Грегоритч
20
Калиджиури
9
Зекири
9
Зекири
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
9
Пепи
9
Пепи
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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