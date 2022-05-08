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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Аякс
АЗ Алкмаар - Аякс: обзор матча 08 мая 2022
АЗ Алкмаар
08.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
62'
В. Павлидис
75'
Х. Эвьен
42'
Б. Бробби
86'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Аякс
Желтая карточка
О. Вейндал
90'
+6
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
90'
+6
Желтая карточка
В. Павлидис
90'
+2
86'
ГОЛ! 2:2!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Бергейс
82'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Блинд
78'
Желтая карточка
Д. Классен
ГОЛ! 2:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
Й. Карлссон
75'
Желтая карточка
Й. Класи
72'
70'
Замена
М. Дарами
️️️️
Б. Бробби
67'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Тэйлор
67'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Ренш
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
О. Вейндал
62'
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Аякс
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
26
Эвьен
20
де Вит
8
Класи
14
Павлидис
21
Карлссон
4-1-1-2-2
1
Стекеленбург
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Тальяфико
4
Альварес
24
Тэйлор
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
22
Аллер
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
2
Ренш
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Ренш
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
17
Блинд
20
Кудус
20
Кудус
17
Блинд
9
Бробби
9
Дарами
9
Дарами
9
Бробби
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аякс
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аякс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
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