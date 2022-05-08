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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Мидтьюлланд
Ольборг - Мидтьюлланд: обзор матча 08 мая 2022
Ольборг
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
66'
И. Фоссум
2'
Э. Чилуфья
10'
Д. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Мидтьюлланд
90'
+3
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
К. Хег
90'
+3
Желтая карточка
М. Хойхольт
86'
Замена
C. Gedsted
️️️️
Г. Тораринссон
80'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
К. Паллесен
80'
80'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Г. Исаксен
76'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 1:2!
И. Фоссум
66'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
62'
61'
Желтая карточка
Р. Онидика
Желтая карточка
М. Макарич
61'
Желтая карточка
М. Росс
61'
Замена
К. Хег
️️️️
Л. Андерсен
61'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Макарич
61'
56'
Замена
Шарлес
️️️️
Э. Чилуфья
56'
Замена
Эвандер
️️️️
М. Майер
Замена
О. Росс
️️️️
Д. Гранли
46'
17'
Замена
Жуниньо
️️️️
Н. Дир
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. Андерссон
Пас отдал
А. Дрейер
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чилуфья
Пас отдал
Г. Исаксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
7
Макс Майер
АП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
32
Casper Gedsted
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-4-3
2
Росс
2
Паллесен
4
Гранли
45
Хагельскьер
4
Тораринссон
8
Фоссум
18
Прип
6
Хойхольт
9
Макарич
25
Андерсен
35
Ринне
3-3-1-2-2
3
Хег
17
Тюхосен
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
10
Дрейер
7
Майер
1
14
Чилуфья
2
Паллесен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Паллесен
4
Тораринссон
32
32
4
Тораринссон
9
Макарич
7
Куск
7
Куск
9
Макарич
4
Гранли
11
Росс
11
Росс
4
Гранли
25
Андерсен
9
Хег
9
Хег
25
Андерсен
44
Дир
18
Жуниньо
18
Жуниньо
44
Дир
14
Чилуфья
35
Шарлес
35
Шарлес
14
Чилуфья
7
Майер
10
Эвандер
10
Эвандер
7
Майер
11
Исаксен
74
Брумадо
74
Брумадо
11
Исаксен
Остались в запасе
Ольборг
Мидтьюлланд
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Ольборг - Мидтьюлланд
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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