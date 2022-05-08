Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Спарта
Виктория - Спарта: обзор матча 08 мая 2022
Виктория
08.05.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
8'
J. David Beauguel
21'
М. Гавел
34'
Л. Гейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Спарта
78'
Желтая карточка
М. Сачек
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Копиц
77'
Замена
Л. Холик
️️️️
Д. Москера
66'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
66'
60'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
60'
Замена
️️️️
Я. Пешек
54'
Вторая желтая
Л. Крейчи
46'
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Хойер
Желтая карточка
J. David Beauguel
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Т. Чванчара
45'
+1
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
Л. Перница
️️️️
Я. Сикора
40'
38'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Т. Виснер
ГОЛ! 3:0!
Л. Гейда
Пас отдал
Д. Москера
34'
Красная карточка
П. Буха
26'
23'
Желтая карточка
Б. Докал
ГОЛ! 2:0!
М. Гавел
Пас отдал
Я. Копиц
21'
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
Л. Калвах
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Борек Докал
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
14
Ржезник
3
Сантос
10
Копиц
23
Калвах
20
Буха
49
Сикора
8
Москера
9
3-3-2-2
29
Хеча
3
Витик
28
Виснер
17
Ганцко
61
Сачек
37
Крейчи
5
Хойер
9
Докал
10
Пешек
10
Гложек
70
Чванчара
8
Москера
4
Холик
4
Холик
8
Москера
49
Сикора
4
Перница
4
Перница
49
Сикора
10
Копиц
46
Труса
46
Труса
10
Копиц
9
25
Хоры
25
Хоры
9
5
Хойер
8
Павелка
8
Павелка
5
Хойер
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
28
Виснер
17
Гараслин
17
Гараслин
28
Виснер
Остались в запасе
Виктория
Спарта
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Виктория - Спарта
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Спарта
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+