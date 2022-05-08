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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Волеренга
Сандефьорд - Волеренга: обзор матча 08 мая 2022
Сандефьорд
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 3
Завершен
Волеренга
74'
А. Тветер
9'
Й. Тайе (АГ)
32'
А. Доннум
51'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Волеренга
90'
+2
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Сахрауи
90'
+2
Замена
J. Nation
️️️️
Т. Кристенсен
83'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
79'
Замена
Х. Сингх
️️️️
С. Рисан Мерк
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Тветер
Пас отдал
Я. Смайлерс
74'
74'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
А. Доннум
Желтая карточка
М. Хаакенстад
67'
67'
Замена
С. Джатта
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ф. Ньенету
62'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
К. Янсен
62'
51'
ГОЛ! 0:3!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
К. Хауг
Желтая карточка
В. Куртович
45'
+1
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Доннум
Пас отдал
О. Сахрауи
Желтая карточка
С. Рисан Мерк
19'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Тайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
Александер Нильссон
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Волеренга
88
Таофик Исмахил
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
2-1-2-2-4
3
Смайлерс
25
Тайе
19
Куртович
6
Мерк
25
Нильссон
11
Офкир
7
Ньенету
9
Тветер
3
Янсен
2
Хаакенстад
1
3-2-2-1-3
25
Бьярнасон
37
Насберг
35
Жута
6
Хеденстад
24
Странд
16
Бьордал
10
Кристенсен
15
Доннум
11
Сахрауи
1
Хауг
9
Кьяртанссон
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
3
Янсен
22
Слердаль
22
Слердаль
3
Янсен
6
Мерк
24
Сингх
24
Сингх
6
Мерк
7
Ньенету
11
11
7
Ньенету
15
Доннум
88
Исмахил
88
Исмахил
15
Доннум
10
Кристенсен
4
4
10
Кристенсен
11
Сахрауи
23
Риснаэс
23
Риснаэс
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
20
Джатта
20
Джатта
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Сандефьорд
Волеренга
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Сандефьорд - Волеренга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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