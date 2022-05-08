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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ланс
Реймс - Ланс: обзор матча 08 мая 2022
Реймс
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
28'
А. Зенели
56'
Ф. Сотока
90+1'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ланс
90'
+2
Желтая карточка
С. Фофана
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
84'
Замена
К. Жан
️️️️
Ж. Клосс
79'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Ф. Сотока
Замена
У. Экитике
️️️️
Э. Билал Туре
74'
72'
Желтая карточка
Ф. Медина
65'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
65'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Калимуэндо
64'
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
Желтая карточка
А. Матусива
63'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Б. Локо
61'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Э. Гравийон
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сотока
Пас отдал
Д. Кошта
Замена
К. Думбия
️️️️
Д. Лопи
46'
Замена
М. Буси
️️️️
А. Зенели
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Зенели
Пас отдал
М. Манетси
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-5-1-1
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Матусива
5
Манетси
30
Лопи
25
Фоке
9
Зенели
19
Туре
4-1-1-2-2
1
Фариньес
92
Клосс
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
9
Зенели
44
Буси
44
Буси
9
Зенели
2
Локо
10
Кеббаль
10
Кеббаль
2
Локо
30
Лопи
11
Думбия
11
Думбия
30
Лопи
55
Гравийон
11
Мбюкю
11
Мбюкю
55
Гравийон
19
Туре
22
Экитике
22
Экитике
19
Туре
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
7
Сотока
37
Ганаго
37
Ганаго
7
Сотока
15
Калимуэндо
22
Саид
22
Саид
15
Калимуэндо
92
Клосс
10
Жан
10
Жан
92
Клосс
Остались в запасе
Реймс
Ланс
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Реймс - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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