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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Шахтер
СКА-1938 - Шахтер: обзор матча 08 мая 2022
СКА-1938
08.05.2022, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
80'
М. Шатара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Шахтер
Желтая карточка
А. Лаврик
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
М. Шатара
65'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Дарбо
52'
Желтая карточка
Н. Антич
46'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
А. Соловей
44'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
Н. Корзун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
24
Заим Диванович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
1-4-5
55
Лаврик
45
Хусанов
10
Абдурахмонов
19
Силинский
7
Свирепа
14
Пашевич
10
Папарига
24
Макушинский
2
Рылач
1
Макавчик
3-2-1-4
32
Черник
66
Политевич
3
Шатара
5
Антич
99
Шевченко
77
Юзепчук
22
Черняк
31
Соловей
18
Корзун
30
Ахмеди
98
Дарбо
31
Соловей
98
Подстрелов
98
Подстрелов
31
Соловей
18
Корзун
37
Давискиба
37
Давискиба
18
Корзун
98
Дарбо
15
Скавыш
15
Скавыш
98
Дарбо
Остались в запасе
СКА-1938
Шахтер
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
41
Максим Плотников
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Заим Диванович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
24
Заим Диванович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча СКА-1938 - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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