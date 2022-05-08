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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гойас
Атлетико Гойяненсе - Гойас: обзор матча 08 мая 2022
Атлетико Гойяненсе
08.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
1'
Элвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Гойас
85'
Замена
A.
️️️️
Д. Белмонте
83'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Диего
79'
Замена
Магиньо
️️️️
A.
79'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
71'
Желтая карточка
Д. Барселос
Желтая карточка
Жоржиньо
66'
Замена
Айртон
️️️️
В. Рато
58'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Хайнер
58'
Желтая карточка
Хайнер
52'
47'
Желтая карточка
Каэтано
Замена
Д. Чурин
️️️️
А. Энрике
46'
46'
Замена
M. Alves
️️️️
Элвис
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Г. Баральяс
32'
26'
Вторая желтая
Э. Лордело
Желтая карточка
Г. Баральяс
22'
15'
Желтая карточка
Э. Лордело
1'
ГОЛ! 0:1!
Элвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЦП
10
Элвис
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
2
Диего
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
18
Лукас Лима
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
12
Жефферсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
9
Николас
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
3-1-1-5
1
Роналдо
4
Вандерсон
40
Менезес
6
Энрике
44
Баральяс
10
Рато
7
Шейлон
17
Фрейтас
38
Перейра
17
Жоржиньо
23
3-2-5
4
Сидимар
16
Каэтано
6
Барселос
97
Белмонте
10
Элвис
18
Рауль
2
Диего
40
Рейналдо
22
55
Лордело
44
Баральяс
19
Фернандо
19
Фернандо
44
Баральяс
6
Энрике
9
Чурин
9
Чурин
6
Энрике
Хайнер
35
Фернандо
35
Фернандо
Хайнер
10
Рато
11
Айртон
11
Айртон
10
Рато
2
Хайнер
2
Хайнер
22
2
Магиньо
2
Магиньо
22
10
Элвис
94
94
10
Элвис
97
Белмонте
18
18
97
Белмонте
2
Диего
8
Бастос
8
Бастос
2
Диего
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Гойас
33
Ренан
ВР
18
Лукас Лима
ЦП
12
Жефферсон
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
95
Матеус Салес
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
18
Лукас Лима
ЦП
12
Жефферсон
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
Остались в запасе
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
95
Матеус Салес
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гойас
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
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