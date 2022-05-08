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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гоу Эхед Иглс
НЕК - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 08 мая 2022
НЕК
08.05.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гоу Эхед Иглс
90'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Кордоба
87'
Желтая карточка
Л. Броуверс
83'
Замена
J. Bakker
️️️️
Р. Оратмангоен
83'
Замена
M. Berden
️️️️
Д. Идзес
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Бруйин
80'
70'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
70'
Замена
О. Хайль
️️️️
М. Дейл
Желтая карточка
Д. Бруйин
69'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Пропер
66'
41'
Желтая карточка
М. Дейл
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
2
Бойд Лукассен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Гут
28
ван Рой
5
Бруйин
20
Шоне
6
Пропер
14
Окита
7
Тавсан
19
Акман
2-1-2-3-2
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
20
Броуверс
2
Лукассен
21
Идзес
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
3
Наубер
6
Пропер
15
15
6
Пропер
5
Бруйин
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
5
Бруйин
11
Оратмангоен
26
26
11
Оратмангоен
20
Дейл
19
Хайль
19
Хайль
20
Дейл
21
Идзес
7
7
21
Идзес
14
Кордоба
27
27
14
Кордоба
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
Остались в запасе
НЕК
Гоу Эхед Иглс
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча НЕК - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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