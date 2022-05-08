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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Торонто
Ванкувер Уайткепс - Торонто: обзор матча 08 мая 2022
Ванкувер Уайткепс
08.05.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 15 тур
1 : 0
Завершен
Торонто
90'
Т. Риккеттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Торонто
ГОЛ! 1:0!
Т. Риккеттс
90'
86'
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Нельсон
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
С. Берхальтер
86'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Д. Кайседо
85'
Желтая карточка
Л. Каваллини
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
К. Дажоме
71'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
71'
Замена
К. Кроппер
️️️️
Т. Хасал
71'
46'
Замена
J. Perruzza
️️️️
K. Chung
35'
Пенальти не реализован!
А. Посуэло
11'
Желтая карточка
S. O'Neill
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
13
Лука Петрассо
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3-2-2-3
12
Хасал
91
Браун
4
Веселинович
2
Нервински
6
Берхальтер
31
Тейберт
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Галд
24
Уайт
4
3-2-5
26
40
5
Макнотон
12
33
Томпсон
13
Петрассо
29
Керр
9
Хименес
26
Нельсон
8
Посуэло
4
12
Хасал
55
Кроппер
55
Кроппер
12
Хасал
6
Берхальтер
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
6
Берхальтер
11
Дажоме
21
Рапозо
21
Рапозо
11
Дажоме
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
25
Кайседо
87
Риккеттс
87
Риккеттс
25
Кайседо
12
77
77
12
26
Нельсон
9
9
26
Нельсон
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Торонто
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
31
Квентин Вестберг
ВР
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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