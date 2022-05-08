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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд
Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд: обзор матча 08 мая 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
08.05.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 14 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
67'
А. Лонг
53'
Я. Незгода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд
Желтая карточка
К. Кассерес
90'
+2
86'
Замена
Д. Айяла
️️️️
М. Лориа
76'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Д. Жупарич
76'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
Замена
O. Fernandez
️️️️
Д. Неалис
72'
69'
Замена
Д. Чара
️️️️
Э. Уильямсон
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Ф. Амайя
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Лонг
Пас отдал
Д. Неалис
67'
53'
ГОЛ! 0:1!
Я. Незгода
Пас отдал
С. Морено
46'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
12
Дилан Неалис
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
Портленд
28
Билл Туилома
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
3-3-1-3
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
12
Эдвардс
23
Кассерес
25
Амайя
90
Морган
82
Лукиньяс
16
47
Толкин
12
Неалис
4-2-2-2
22
Бингхэм
28
Бонилья
33
Мабиала
13
Жупарич
14
Расмуссен
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
44
Лориа
12
Неалис
22
22
12
Неалис
25
Амайя
16
Йервуд
16
Йервуд
25
Амайя
13
Жупарич
28
Туилома
28
Туилома
13
Жупарич
44
Лориа
22
Айяла
22
Айяла
44
Лориа
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
19
Уильямсон
21
Чара
21
Чара
19
Уильямсон
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Портленд
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
18
Зак МакГроу
ЦЗ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакГроу
ЦЗ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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