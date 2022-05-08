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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Атлетико Паранаэнсе - Сеара: обзор матча 08 мая 2022
Атлетико Паранаэнсе
08.05.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
49'
Абнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Желтая карточка
Бенто
90'
+6
84'
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
83'
Замена
З. Роберто
️️️️
Б. Пачеко
Замена
Келлвен
️️️️
У. Моура
82'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
81'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Д. Теранс
70'
Желтая карточка
Витиньо
69'
66'
Замена
Дентиньо
️️️️
С. Мендоса
66'
Замена
В. Луис
️️️️
I. Geovane
Желтая карточка
У. Моура
59'
Пенальти не реализован!
Д. Теранс
53'
ГОЛ! 1:0!
Абнер
49'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Гарсия
46'
Желтая карточка
В. Роке
44'
43'
Желтая карточка
J. Ricardo
40'
Замена
Эрик
️️️️
Ричард
Замена
В. Роке
️️️️
М. Сирино
40'
28'
Желтая карточка
Р. Линдосо
23'
Желтая карточка
Б. Пачеко
Желтая карточка
П. Энрике
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
20
Брайан Гарсия
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Бенто
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
29
Вина
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
1-1-2-5
4
Фелипе
20
Гарсия
28
Витиньо
17
Каноббио
16
Абнер
80
Теранс
7
Сирино
5
Моура
5
Энрике
2-5
2
14
Рибейро
23
Линдосо
25
Ричард
29
Вина
7
Мендоса
45
Лима
20
Гарсия
35
Фернандес
35
Фернандес
20
Гарсия
5
Моура
12
Келлвен
12
Келлвен
5
Моура
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
80
Теранс
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Теранс
7
Сирино
9
Роке
9
Роке
7
Сирино
7
Мендоса
31
Дентиньо
31
Дентиньо
7
Мендоса
91
Пачеко
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
91
Пачеко
12
12
Луис
12
Луис
12
2
2
Параиба
2
Параиба
2
25
Ричард
33
Эрик
33
Эрик
25
Ричард
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сеара
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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