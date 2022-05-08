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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Колорадо
Сан-Хосе - Колорадо: обзор матча 08 мая 2022
Сан-Хосе
08.05.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 13 тур
1 : 0
Завершен
Колорадо
64'
Натан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Колорадо
80'
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Кайе
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
76'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Х. Монтейру
76'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
76'
Желтая карточка
Ф. Кальво
73'
65'
Замена
М. Барриос
️️️️
M.
ГОЛ! 1:0!
Натан
Пас отдал
К. Эспиноса
64'
53'
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Абубакар
53'
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
C. Warner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Max
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
2-5-4
15
Лопес
5
Кальво
7
Эспиноса
21
Грегуш
35
Монтейру
7
14
3
Мари
5
Натан
17
Эбобиссе
12
2-2-5
2
5
Абубакар
14
Кайе
6
Акоста
14
23
Ярброу
6
Трасти
16
Эстевес
22
3
Мари
22
22
3
Мари
35
Монтейру
5
Ремеди
5
Ремеди
35
Монтейру
7
28
28
7
5
Абубакар
3
3
5
Абубакар
14
Кайе
20
Мескида
20
Мескида
14
Кайе
32
4
Валлесилья
4
Валлесилья
32
22
7
Барриос
7
Барриос
22
Остались в запасе
Сан-Хосе
Колорадо
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Clint Irwin
ВР
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сан-Хосе - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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