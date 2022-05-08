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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Русенборг
Стремсгодсет - Русенборг: обзор матча 08 мая 2022
Стремсгодсет
08.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
2'
Э. Даль Рейтан (АГ)
22'
Й. Хове
37'
Д. Ипалибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Русенборг
Замена
Э. Боахен
️️️️
Л. Вильсвик
86'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Гулликсен
86'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Л. Салвесен
79'
74'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
О. Скарсем
73'
Желтая карточка
М. Хенриксен
73'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
А. Нильсен Перейра
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
69'
63'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
Желтая карточка
Х. Стеневик
63'
57'
Замена
В. Хофф
️️️️
П. Вагич
56'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
К. Хольс
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
46'
42'
Желтая карточка
Т. Беркеейет
ГОЛ! 3:0!
Д. Ипалибо
Пас отдал
Г. Штенгель
37'
ГОЛ! 2:0!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Вильсвик
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Даль Рейтан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Русенборг
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-5
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Гулликсен
8
Хове
18
Стеневик
18
Ипалибо
2-4-4
1
Хансен
4
Джампаоли
29
Рейтан
8
Беркеейет
55
Йенсен
77
Скарсем
7
Хенриксен
19
Перейра
19
Хольс
2
Вагич
29
Хольм
26
Вильсвик
18
Боахен
18
Боахен
26
Вильсвик
15
Салвесен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
15
Салвесен
8
Гулликсен
14
Энерсен
14
Энерсен
8
Гулликсен
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
77
Скарсем
5
Скьельбред
5
Скьельбред
77
Скарсем
2
Вагич
15
Хофф
15
Хофф
2
Вагич
19
Перейра
80
80
19
Перейра
19
Хольс
18
Фиабема
18
Фиабема
19
Хольс
Остались в запасе
Стремсгодсет
Русенборг
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
24
Hakon Rosten
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Остались в запасе
24
Hakon Rosten
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Стремсгодсет - Русенборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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