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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Акжайык - Мактаарал
Акжайык - Мактаарал: обзор матча 08 мая 2022
Акжайык
08.05.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Мактаарал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акжайык - Мактаарал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Батыр
3 : 0
25.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
Акжайык
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
1 : 1
29.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Мактаарал
2 : 1
21.10.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Мактаарал
1 : 1
05.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 0
01.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 0
27.09.2023
Мактаарал
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Петра Атояна
Новости команд
Все
Акжайык
Мактаарал
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
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3
Аршавин дебютировал за «Кайрат»
2016.04.03 20:51
4
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»
2016.11.23 10:57
4
Аршавин заработал пенальти и отдал голевую передачу в матче против «Акжайыка»
2016.05.29 17:22
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2016.03.26 12:01
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2023.02.12 12:56
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