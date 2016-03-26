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Дебют Аршавина за «Кайрат» может состояться 2 апреля

26 марта 2016, 12:01
3

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин с большой долей вероятности дебютирует за свою новую команду 2 апреля в матче 3-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Акжайыком». Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба.

– Он вполне может выйти на поле в следующем матче чемпионата. Решение за тренером, но скорее всего, Аршавин дебютирует именно в игре с «Акжайыком».

– Как в целом болельщики клуба отнеслись к подписанию Аршавина?

– Большинство из них с оптимизмом. Они верят и надеются, что Андрей нам поможет.

Напомним, 18 марта хавбек официально стал игроком «Кайрата».

Источник: «Спорт день за днем»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Акжайык Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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REDWHITE_
1458983982
новый позор чипсоеда
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per4ik_aye
1458986834
жалко, что не 1 апреля.
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