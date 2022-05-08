Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Вест Хэм
Норвич Сити - Вест Хэм: обзор матча 08 мая 2022
Норвич Сити
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 4
Завершен
Вест Хэм
12'
С. Бенрахма
30'
М. Антонио
45+3'
С. Бенрахма
65'
М. Ланзини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Вест Хэм
76'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
Замена
П. Плахета
️️️️
К. Доуэлл
71'
67'
Замена
М. Нобл
️️️️
К. Доусон
65'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Ланзини
Желтая карточка
Б. Уильямс
61'
46'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Лис-Мелу
46'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
М. Рашица
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
С. Бенрахма
Пас отдал
Д. Боуэн
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Антонио
25'
Желтая карточка
Д. Боуэн
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-2-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
33
Уильямс
4
Хэнли
18
Серенсен
3
Бирам
6
Гилмор
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
7
Рашица
20
Пукки
4-1-3-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
8
Форнальс
33
Лис-Мелу
10
Рупп
10
Рупп
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
77
Плахета
77
Плахета
26
Доуэлл
7
Рашица
27
Спринжетт
27
Спринжетт
7
Рашица
15
Доусон
16
Нобл
16
Нобл
15
Доусон
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Хэм
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Норвич Сити - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+