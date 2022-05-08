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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 08 мая 2022
Уфа
08.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Ростов
88'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
Вторая желтая
Б. Йокич
85'
Желтая карточка
Б. Йокич
81'
Замена
А. Голубев
️️️️
Д. Кабутов
79'
76'
Замена
А. Мухин
️️️️
Н. Комличенко
73'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Д. Емельянов
68'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
А. Сухов
54'
53'
Желтая карточка
В. Мелехин
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Иванов
53'
46'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
Желтая карточка
О. Иванов
15'
15'
Желтая карточка
Д. Глебов
8'
Пенальти не реализован!
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Максим Турищев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Чичкан
70
Кабутов
4
Никитин
15
Плиев
5
Йокич
6
Фищенко
33
Сухов
99
Емельянов
19
Иванов
11
Урунов
25
Агаларов
4-2-3-1
23
Бабурин
45
Сильянов
4
Мелехин
87
Лангович
55
Осипенко
8
Селява
15
Глебов
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
33
Сухов
44
Журавлев
44
Журавлев
33
Сухов
19
Иванов
18
Камилов
18
Камилов
19
Иванов
70
Кабутов
50
Голубев
50
Голубев
70
Кабутов
99
Емельянов
17
Касинтура
17
Касинтура
99
Емельянов
27
Комличенко
29
Мухин
29
Мухин
27
Комличенко
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
Остались в запасе
Уфа
Ростов
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
10
Кирилл Щетинин
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
55
Александр Саплинов
АП
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Уфа - Ростов
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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