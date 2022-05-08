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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Ботафого
Фламенго - Ботафого: обзор матча 08 мая 2022
Фламенго
08.05.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
51'
Эрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Ботафого
Замена
Лазаро
️️️️
А. Перейра
79'
77'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
76'
Замена
R.
️️️️
Л. Фернандес
72'
Желтая карточка
Д. Борхес
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Т. Майя
62'
Замена
Родиней
️️️️
М. Исла
62'
58'
Замена
Уго
️️️️
Р. Саравия
51'
ГОЛ! 0:1!
Эрисон
39'
Желтая карточка
L. Oyama
Желтая карточка
А. Перейра
34'
28'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Г. Сауэр
Замена
Айртон
️️️️
Ф. Луис
24'
9'
Желтая карточка
Р. Саравия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
3
Че Че
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Виктор Уго
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
3-3-2-2
1
Соуза
16
Луис
4
Луис
22
Исла
29
Майя
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
8
Перейра
15
Арао
9
Барбоза
2-2-2-4
25
Фернандес
4
Кану
20
Борхес
5
33
Фернандес
7
Сауэр
27
Са
20
Саравия
99
Эрисон
31
Куэста
3
Че Че
8
Перейра
17
Лазаро
17
Лазаро
8
Перейра
16
Луис
6
Айртон
6
Айртон
16
Луис
22
Исла
23
Родиней
23
Родиней
22
Исла
29
Майя
35
Гомес
35
Гомес
29
Майя
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
33
Фернандес
23
23
33
Фернандес
7
Сауэр
13
13
7
Сауэр
20
Саравия
16
Уго
16
Уго
20
Саравия
Остались в запасе
Фламенго
Ботафого
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
14
Chay
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Фламенго - Ботафого
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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