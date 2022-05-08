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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Херенвен
Витесс - Херенвен: обзор матча 08 мая 2022
Витесс
08.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 2
Завершен
Херенвен
45+1'
М. Беро (П)
75'
А. Сарр
83'
А. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Херенвен
86'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Тахири
86'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Сарр
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Сарр
Пас отдал
Н. Мадсен
Замена
А. Грбич
️️️️
М. Манхоф
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Сарр
Пас отдал
А. Мусаба
72'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Р. Каиб
72'
Замена
А. Мусаба
️️️️
М. ван Эвейк
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Бейтинк
65'
46'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Беро
45'
+1
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Я. Расмуссен
45'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
23'
9'
Желтая карточка
Т. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Херенвен
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
3-2-2-2
15
Шуберт
37
Хайек
6
Корнелиссе
5
Дехи
42
Манхоф
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
29
Бейтинк
17
Опенда
4-5
22
27
ван Эвейк
5
5
Дрешевич
24
Каиб
9
Сарр
19
Хайе
7
Халилович
8
Тахири
17
ван Хойдонк
29
Бейтинк
8
Вруг
8
Вруг
29
Бейтинк
14
Расмуссен
23
Хейсман
23
Хейсман
14
Расмуссен
42
Манхоф
9
Грбич
9
Грбич
42
Манхоф
8
Тахири
6
Де Йонг
6
Де Йонг
8
Тахири
24
Каиб
24
Мадсен
24
Мадсен
24
Каиб
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
27
ван Эвейк
49
Мусаба
49
Мусаба
27
ван Эвейк
9
Сарр
26
26
9
Сарр
Остались в запасе
Витесс
Херенвен
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Витесс - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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