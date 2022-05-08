Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 08 мая 2022
Лозанна-Спорт
08.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
Желтая карточка
T. Coyle
83'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
А. Саншеш
79'
79'
Замена
П. Касами
️️️️
Т. Джака
79'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
С. Эспозито
75'
Желтая карточка
Т. Джака
68'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Л. Чипперфилд
68'
Замена
М. Паласиос
️️️️
В. Бюргер
Замена
Ф. Чафик
️️️️
М. Пундж
68'
39'
Замена
Д. Малес
️️️️
Т. Тавареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Лозанна-Спорт
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
19
Дариан Малес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
2-2-5
1
Мори
29
Пундж
22
Алакуш
79
Н'Гессан
16
Требель
11
2
10
Саншеш
11
11
Амдуни
4-4-2
13
Линднер
15
Тавареш
3
Пельмар
31
Павлович
3
Каттербах
34
Джака
20
Фрай
21
Чипперфилд
18
Бюргер
11
Салаи
94
Эспозито
29
Пундж
26
Чафик
26
Чафик
29
Пундж
10
Саншеш
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Саншеш
34
Джака
23
Касами
23
Касами
34
Джака
18
Бюргер
20
Паласиос
20
Паласиос
18
Бюргер
15
Тавареш
19
Малес
19
Малес
15
Тавареш
94
Эспозито
63
Чалов
63
Чалов
94
Эспозито
21
Чипперфилд
11
Фернандеш
11
Фернандеш
21
Чипперфилд
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+