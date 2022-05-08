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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Оденсе
Нордшелланд - Оденсе: обзор матча 08 мая 2022
Нордшелланд
08.05.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
86'
А. Шельдеруп
90+2'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Оденсе
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
90'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
J. Skjelvik
ГОЛ! 1:0!
А. Шельдеруп
86'
75'
Замена
Э. Сабби
️️️️
T. KlÃ¸ve
74'
Замена
И. Жебали
️️️️
Я. Бреум
74'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
Желтая карточка
О. Вилладсен
66'
Желтая карточка
М. Андерсен
64'
Желтая карточка
М. Фрезе
50'
29'
Желтая карточка
М. Иванчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
1-4-1-5
4
Хансен
2
Бидструп
8
Андерсен
11
Антман
33
Кристенсен
9
Хансен
2
Вилладсен
7
Адингра
3
Фрезе
39
Нагало
13
Хансен
4-3-3
1
3
15
Иванчевич
6
Тверсков
16
Кинг
6
18
23
2
Микельсон
9
10
Бреум
3
3
23
11
Сабби
11
Сабби
23
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
10
Бреум
11
Жебали
11
Жебали
10
Бреум
Остались в запасе
Нордшелланд
Оденсе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Оденсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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