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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл: обзор матча 08 мая 2022
Даллас
08.05.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сиэтл
65'
Х. Феррейра
87'
П. Арриола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сиэтл
ГОЛ! 2:0!
П. Арриола
87'
Желтая карточка
П. Арриола
85'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Х. Феррейра
84'
Замена
Н. Тафари
️️️️
А. Веласко
84'
80'
Замена
Д. Лейва
️️️️
E. Dobbelaere
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
78'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
78'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
65'
63'
Замена
А. Русняк
️️️️
Д. Атенсио
63'
Замена
С. Адениран
️️️️
W. Bruin
58'
Замена
А. Рольдан
️️️️
J. Medranda
45'
+1
Желтая карточка
О. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Сиэтл
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
3-1-5
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
27
Феррейра
16
19
Киньон
17
Арриола
20
Веласко
3-5
30
25
Раген
94
5
Толо
12
92
45
3
Варгас
12
Атенсио
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
27
Феррейра
77
Обриан
77
Обриан
27
Феррейра
20
Веласко
91
Тафари
91
Тафари
20
Веласко
45
6
Лейва
6
Лейва
45
12
Атенсио
11
Русняк
11
Русняк
12
Атенсио
94
16
Рольдан
16
Рольдан
94
29
7
Адениран
7
Адениран
29
Остались в запасе
Даллас
Сиэтл
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
29
Franco Jara
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
29
Franco Jara
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Остались в запасе
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Даллас - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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