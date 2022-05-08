Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 08 мая 2022
Атланта Юнайтед
08.05.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 14 тур
4 : 1
Завершен
Чикаго Файр
3'
Р. Сиснерос
27'
Р. Сиснерос
36'
Р. Сиснерос
90+1'
Б. Леннон
11'
Ч. Оффор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
ГОЛ! 4:1!
Б. Леннон
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
М. Анхель Наварро
81'
Замена
V. Bezerra
️️️️
Ч. Оффор
Замена
С. Соса
️️️️
Ф. Ибарра
81'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
К. Уайли
81'
72'
Желтая карточка
К. Мюллер
Замена
E. Hyndman
️️️️
М. Морено
67'
Замена
К. Уайли
️️️️
Э. Гутман
67'
63'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
S. Ivanov
46'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
Л. Араухо
45'
+4
36'
Желтая карточка
Ч. Оффор
ГОЛ! 3:1!
Р. Сиснерос
Пас отдал
Т. Алмада
36'
30'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
ГОЛ! 2:1!
Р. Сиснерос
27'
Замена
A. De John
️️️️
М. Робинсон
18'
11'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Оффор
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
Р. Сиснерос
Пас отдал
Л. Араухо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
3-1-5
1
15
Гутман
12
Робинсон
11
Леннон
23
Алмада
5
Россетто
15
Франко
7
Араухо
5
Ибарра
18
Сиснерос
2-1-2-1-5
16
29
Наварро
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
10
Шакири
44
Слонина
11
Гутьеррес
91
9
Оффор
22
Теран
Уайли
12
Эрнандес
12
Эрнандес
Уайли
15
Гутман
12
Уайли
12
Уайли
15
Гутман
10
Морено
16
16
10
Морено
5
Ибарра
5
Соса
5
Соса
5
Ибарра
12
Робинсон
3
3
12
Робинсон
91
21
Герберс
21
Герберс
91
29
Наварро
4
Эспиноса
4
Эспиноса
29
Наварро
11
Гутьеррес
8
Мюллер
8
Мюллер
11
Гутьеррес
9
Оффор
33
33
9
Оффор
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+