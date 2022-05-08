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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Аталанта
Специя - Аталанта: обзор матча 08 мая 2022
Специя
08.05.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
30'
Д. Верде
16'
Л. Муриэль
73'
Б. Джимсити
87'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Аталанта
90'
+1
Замена
В. Михаила
️️️️
Л. Муриэль
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Муриэль
87'
Замена
М. Пессина
️️️️
Й. Меле
Замена
Ж. Антист
️️️️
Д. Маджоре
78'
73'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джимсити
Пас отдал
М. Демирал
Замена
В. Коваленко
️️️️
К. Агудело
68'
62'
Желтая карточка
Л. Муриэль
59'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Р. Малиновский
59'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Р. Фройлер
57'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Замена
Р. Манай
️️️️
С. Бастони
56'
53'
Желтая карточка
Р. Малиновский
46'
Замена
М. Демирал
️️️️
Х. Луис Паломино
Замена
А. Реца
️️️️
П. Христов
46'
Желтая карточка
Д. Маджоре
44'
Желтая карточка
С. Бастони
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
Пас отдал
Д. Маджоре
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
3-2-2-2-1
49
Проведель
43
Николау
6
Эрлич
55
Христов
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Агудело
10
Верде
4-2-1-2-1
1
Муссо
21
Меле
6
Джимсити
19
Паломино
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
15
де Рон
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
55
Христов
13
Реца
13
Реца
55
Христов
7
Агудело
21
Коваленко
21
Коваленко
7
Агудело
18
Маджоре
9
Антист
9
Антист
18
Маджоре
10
Бастони
7
Манай
7
Манай
10
Бастони
19
Паломино
28
Демирал
28
Демирал
19
Паломино
8
Фройлер
33
Хатебур
33
Хатебур
8
Фройлер
21
Меле
32
Пессина
32
Пессина
21
Меле
17
Малиновский
13
Бога
13
Бога
17
Малиновский
10
Муриэль
7
Михаила
7
Михаила
10
Муриэль
Остались в запасе
Специя
Аталанта
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Алексей Миранчук
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Алексей Миранчук
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Специя - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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