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    Расписание матчей 10-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 5 тур
    10 мая, вторник
    02:00
    Аваи
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 7 тур, группа A
    10 мая, вторник
    15:00
    Динамо СПб
    1:1
    Казанка
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала
    10 мая, вторник
    16:30
    Динамо
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 4 тур, группа B
    10 мая, вторник
    19:45
    Мехелен
    1:2
    Гент
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    22:00
    Генк
    3:2
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 36 тур
    10 мая, вторник
    20:00
    Валенсия
    0:3
    Бетис
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    21:00
    Гранада
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    22:30
    Барселона
    3:1
    Сельта
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 4 тур, группа C
    10 мая, вторник
    20:00
    Пардубице
    1:1
    Фастав
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    20:00
    Карвина
    2:2
    Теплице
    Матч завершен
    10 мая, вторник
    20:00
    Яблонец
    1:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 34 тур
    10 мая, вторник
    21:30
    Янг Бойз
    4:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур, группа B
    10 мая, вторник
    21:45
    Данди
    3:1
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 33 тур
    10 мая, вторник
    22:00
    Астон Вилла
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
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