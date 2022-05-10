апрель 2022
май 2022
Бразилия. Серия А 2022, 5 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 7 тур, группа A
10 мая, вторник
15:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2021/2022), 1/2 финала
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 4 тур, группа B
Испания. Примера (2021/2022), 36 тур
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 4 тур, группа C
Швейцария. Суперлига (2021/2022), 34 тур
10 мая, вторник
21:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур, группа B
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 33 тур
10 мая, вторник
22:00
Матч завершен