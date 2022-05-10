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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Алания
Динамо - Алания: обзор матча 10 мая 2022
Динамо
10.05.2022, вторник, 16:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Алания
22'
Ф. Смолов
48'
А. Захарян
88'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Алания
Желтая карточка
К. Тюкавин
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Тюкавин
88'
79'
Желтая карточка
А. Бутаев
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Шиманьски
77'
73'
Красная карточка
Д. Шавлохов
Желтая карточка
С. Шиманьски
67'
65'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
Д. Кобесов
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
65'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Захарян
Пас отдал
Ф. Смолов
48'
46'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Хугаев
46'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Эльдарушев
46'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Засеев
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
45'
+1
34'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Макаров
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
37
Аркадий Чараев
АП
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Лещук
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
10
Кобесов
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
7
Гурциев
15
Хабалов
11
Эльдарушев
17
Шиманьски
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Шиманьски
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
8
Хугаев
22
Цараев
22
Цараев
8
Хугаев
10
Кобесов
15
Сосранов
15
Сосранов
10
Кобесов
13
Засеев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
13
Засеев
11
Эльдарушев
14
Машуков
14
Машуков
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Динамо
Алания
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Аркадий Чараев
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Аркадий Чараев
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Динамо - Алания
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
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