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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хиберниан
Данди - Хиберниан: обзор матча 10 мая 2022
Данди
10.05.2022, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Хиберниан
3'
Н. МакГинн
67'
Д. Маллиган
86'
C. Adam
29'
J. Scott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Хиберниан
Замена
L. Fontaine
️️️️
З. Радден
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 3:1!
C. Adam
86'
74'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
Р. Портеус
ГОЛ! 2:1!
Д. Маллиган
Пас отдал
Л. МакКован
67'
61'
Замена
С. Джаспер
️️️️
Э. Хендерсон
Замена
Л. МакКован
️️️️
P. McMullan
61'
Замена
C. Adam
️️️️
S. Byrne
61'
Желтая карточка
J. McGhee
48'
38'
Желтая карточка
Р. Бушири
30'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
29'
ГОЛ! 1:1!
J. Scott
Желтая карточка
Д. Маллиган
24'
ГОЛ! 1:0!
Н. МакГинн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
3-4-3
30
2
6
3
38
МакГинн
8
8
Маллиган
8
5
Суини
10
7
Радден
3-1-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
16
Стивенсон
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
4
Кларк
14
33
Бушири
3
Доиг
7
Радден
4
4
7
Радден
8
26
26
8
10
14
МакКован
14
МакКован
10
20
Хендерсон
19
Джаспер
19
Джаспер
20
Хендерсон
5
Портеус
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
5
Портеус
Остались в запасе
Данди
Хиберниан
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди - Хиберниан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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