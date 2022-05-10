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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Богемианс 1905
Яблонец - Богемианс 1905: обзор матча 10 мая 2022
Яблонец
10.05.2022, вторник, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
38'
В. Пиларж
90+4'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Богемианс 1905
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
П. Хронек
Пас отдал
D. Bartek
90'
+1
Желтая карточка
D. Kostl
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Штепанек
83'
82'
Замена
D. Krch
️️️️
Я. Коваржик
Желтая карточка
В. Пиларж
80'
76'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
D. Hasek
70'
Желтая карточка
А. Ваничек
Замена
Д. Плестил
️️️️
Т. Малински
65'
Замена
Я. Сильны
️️️️
Д. Икаунекс
65'
Желтая карточка
Д. Гоушка
64'
62'
Замена
D. Bartek
️️️️
Р. Квет
62'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Пушкач
56'
Желтая карточка
M. Dostal
Желтая карточка
Д. Икаунекс
56'
46'
Замена
А. Ваничек
️️️️
М. Беран
ГОЛ! 1:0!
В. Пиларж
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
7
Михал Беран
АП
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
3-2-3-2
1
Гануш
27
Кубишта
4
Мартинец
30
Зелены
23
Штепанек
23
Сурзин
3
Хюбшман
8
Гоушка
9
Икаунекс
26
Малински
95
Чернак
3-5-1-1
1
39
Крапка
4
16
16
16
Квет
19
Коваржик
15
Хронек
30
Пушкач
7
Беран
18
23
Штепанек
7
Поважанец
7
Поважанец
23
Штепанек
26
Малински
7
Плестил
7
Плестил
26
Малински
9
Икаунекс
21
Сильны
21
Сильны
9
Икаунекс
19
Коваржик
0
0
19
Коваржик
16
Квет
0
0
16
Квет
18
22
Фулнек
22
Фулнек
18
7
Беран
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Беран
30
Пушкач
15
15
30
Пушкач
Остались в запасе
Яблонец
Богемианс 1905
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Томаш Вайнер
ВР
7
Václav Kadlec
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Томаш Вайнер
ВР
7
Václav Kadlec
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Яблонец - Богемианс 1905
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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