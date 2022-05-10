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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 10 мая 2022
Астон Вилла
10.05.2022, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
3'
Д. Луис
6'
Ж. Матип
65'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Замена
Б. Траоре
️️️️
О. Уоткинс
81'
72'
Замена
М. Салах
️️️️
Л. Диас
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
65'
ГОЛ! 1:2!
С. Мане
Пас отдал
Л. Диас
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Накамба
62'
62'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Джонс
30'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
6'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матип
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Уоткинс
28
Ингс
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
33
Цимикас
6
Фабиньо
8
Кейта
21
Джонс
10
Мане
20
Жота
14
Диас
6
Накамба
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Накамба
11
Уоткинс
11
Траоре
11
Траоре
11
Уоткинс
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
21
Джонс
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Джонс
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
14
Диас
10
Салах
10
Салах
14
Диас
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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