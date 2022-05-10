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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 10 мая 2022
Мехелен
10.05.2022, вторник, 19:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Гент
88'
Ж. Хайреманс
36'
М. Нгаду-Нгаджуй
90+3'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Гент
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Т. Тиссудали
90'
Желтая карточка
Э. Овусу
ГОЛ! 1:1!
Ж. Хайреманс
88'
87'
Желтая карточка
Б. Годо
85'
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
J. Van Hecke
75'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
М. Швед
74'
67'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
В. Оджиджа-Офое
67'
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маледе
67'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Лемаич
67'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
А. Ханше-Ольсен
Замена
С. Гуэ
️️️️
В. Соуза
58'
Пенальти не реализован!
К. Мрабти
45'
+4
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
2-2-1-5
1
30
23
5
Соуза
17
Скофс
9
Швед
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
6
28
Мрабти
99
Кюйперс
3-3-2-2
33
Руф
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
42
Овусу
25
Нуриу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
14
Маледе
22
Лемаич
5
Соуза
10
Гуэ
10
Гуэ
5
Соуза
9
Швед
11
Хайреманс
11
Хайреманс
9
Швед
6
9
Энгвалль
9
Энгвалль
6
21
Ханше-Ольсен
2
Окуму
2
Окуму
21
Ханше-Ольсен
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
14
Маледе
90
Безус
90
Безус
14
Маледе
22
Лемаич
9
Тиссудали
9
Тиссудали
22
Лемаич
Остались в запасе
Мехелен
Гент
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
26
Синан Болат
ВР
4
Адевале Оладойе
ОП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
4
Адевале Оладойе
ОП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Мехелен - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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