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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 10 мая 2022
Гранада
10.05.2022, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
35'
А. Кольядо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Атлетик
Желтая карточка
Я. Брайс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дуарте
88'
Замена
С. Ариас
️️️️
А. Пуэртас
88'
85'
Вторая желтая
М. Весга
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Узуни
78'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
78'
Желтая карточка
С. Эскудеро
77'
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Вильялибре
72'
Желтая карточка
М. Весга
69'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
Замена
Х. Санчес
️️️️
В. Диас
59'
58'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
58'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Н. Уильямс
58'
Замена
А. Петха
️️️️
И. Леке
Желтая карточка
Куини
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Кольядо
Пас отдал
М. Узуни
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-1-3-1
81
Максимиану
18
Эскудеро
17
Куини
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
10
Узуни
10
Кольядо
7
Пуэртас
19
Молина
4-2-3-1
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
12
Вильялибре
16
Диас
5
Санчес
5
Санчес
16
Диас
7
Пуэртас
4
Ариас
4
Ариас
7
Пуэртас
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
10
Узуни
97
Суарес
97
Суарес
10
Узуни
15
Леке
18
Петха
18
Петха
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
12
Вильялибре
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Вильялибре
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Гранада - Атлетик
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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