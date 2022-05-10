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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Теплице
Карвина - Теплице: обзор матча 10 мая 2022
Карвина
10.05.2022, вторник, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 4 тур
2 : 2
Завершен
Теплице
41'
В. Синявский
90'
P. Buchta
17'
A. Hycka
70'
D. Ledecky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Теплице
ГОЛ! 2:2!
P. Buchta
Пас отдал
В. Синявский
90'
Замена
M. Túlio
️️️️
М. Н'Диайе
82'
Замена
К. Косе
️️️️
Ф. Зорван
81'
Замена
M. Vlachovsky
️️️️
Э. Шехич
73'
Замена
T. Jursa
️️️️
O. Chveja
73'
70'
ГОЛ! 1:2!
D. Ledecky
Пас отдал
P. Zitny
68'
Замена
L. Kodad
️️️️
Д. Больевич
68'
Замена
P. Zitny
️️️️
Я. Фортельный
Замена
А. Свобода
️️️️
L. Holik
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Синявский
Пас отдал
Д. Кобоури
41'
41'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Ф. Жак
17'
ГОЛ! 0:1!
A. Hycka
Пас отдал
Д. Трубац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
5
Давит Кобоури
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
12
Marco Túlio
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
17
Juraj Teplan
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
M. Vlachovsky
ЦФ
Теплице
35
Václav Prošek
ЦП
26
Ngosa Sunzu
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
3-3-5
5
Кобоури
3
44
99
Синявский
8
Зорван
99
Н'Диайе
46
27
0
44
Шехич
0
4-4-3
13
Тижани
2
Шалоупек
0
33
Больевич
23
Маречек
27
Трубац
7
Жак
2
Шейбал
10
Сейк
30
8
Фортельный
99
Н'Диайе
12
12
99
Н'Диайе
0
8
8
0
8
Зорван
5
Косе
5
Косе
8
Зорван
0
14
Свобода
14
Свобода
0
44
Шехич
0
0
44
Шехич
8
Фортельный
29
29
8
Фортельный
33
Больевич
3
3
33
Больевич
7
Жак
0
0
7
Жак
Остались в запасе
Карвина
Теплице
17
Juraj Teplan
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
35
Václav Prošek
ЦП
26
Ngosa Sunzu
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
17
Juraj Teplan
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Остались в запасе
35
Václav Prošek
ЦП
26
Ngosa Sunzu
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Карвина - Теплице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2019.06.28 16:56
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2017.02.24 12:43
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2016.08.09 06:21
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.05.13 18:45
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