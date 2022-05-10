Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 10 мая 2022
Барселона
10.05.2022, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
30'
М. Депай
41'
П. Обамеянг
48'
П. Обамеянг
50'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Сельта
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+12
Желтая карточка
Ф. де Йонг
90'
+10
90'
+7
Замена
А. Солари
️️️️
Ф. Серви
90'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Д. Суарес
90'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
О. Мингеса
️️️️
Д. Алвес
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
84'
Желтая карточка
Э. Гарсия
80'
Замена
К. Лангле
️️️️
Р. Араухо
68'
Замена
А. Фати
️️️️
М. Депай
64'
60'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Т. Гальярдо
58'
Красная карточка
Д. Мурильо
50'
ГОЛ! 3:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Т. Гальярдо
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
48'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Ф. Торрес
46'
46'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
К. Васкес
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Дембеле
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
4-2-2-2
1
тер Стеген
18
Альба
24
Гарсия
33
Араухо
10
Алвес
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
10
Депай
4-1-2-3
1
Дитуро
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
22
Галан
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
91
Гальярдо
10
Серви
10
Алвес
30
Мингеса
30
Мингеса
10
Алвес
33
Араухо
2
Лангле
2
Лангле
33
Араухо
14
Торрес
10
Пуч
10
Пуч
14
Торрес
10
Депай
31
Фати
31
Фати
10
Депай
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
4
Суарес
3
Фонтан
3
Фонтан
4
Суарес
20
Васкес
24
Мурильо
24
Мурильо
20
Васкес
91
Гальярдо
13
Тапиа
13
Тапиа
91
Гальярдо
8
Бельтран
10
Вейга
10
Вейга
8
Бельтран
10
Серви
23
Солари
23
Солари
10
Серви
Остались в запасе
Барселона
Сельта
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
1
Коке Каррильо
ВР
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Сельта
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Сельта
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+