Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Фастав
Пардубице - Фастав: обзор матча 10 мая 2022
Пардубице
10.05.2022, вторник, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
39'
В. Патрак
75'
D. Simersky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Фастав
90'
+3
Желтая карточка
В. Вукадинович
90'
+3
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
R. Hruby
Замена
M. Toml (o.g.)
️️️️
J. Jerabek
82'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
82'
76'
Замена
M. Fillo
️️️️
В. Чантуришвили
75'
ГОЛ! 1:1!
D. Simersky
Пас отдал
В. Прохазка
67'
Желтая карточка
Л. Джаво
65'
Желтая карточка
М. Чедидла
63'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
А. Фантис
63'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
63'
Замена
R. Reiter
️️️️
Y. Drame
61'
Желтая карточка
R. Hruby
ГОЛ! 1:0!
В. Патрак
Пас отдал
J. Jerabek
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
34
Karel Pojezný
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пардубице
24
Dominik Mares
ЦП
20
Каду
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Фастав
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
1-3-5
35
Маркович
34
7
Вацек
28
10
Патрак
0
31
Костка
5
Чихак
37
Челюстка
6
Черв
2-5-4
2
26
Прохазка
18
Чедидла
8
7
Чантуришвили
68
Янецки
44
Конде
15
Фантис
27
19
Враштил
1
0
25
25
0
9
9
9
9
7
Чантуришвили
0
0
7
Чантуришвили
27
7
7
27
8
30
30
8
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
15
Фантис
77
Вукадинович
77
Вукадинович
15
Фантис
Остались в запасе
Пардубице
Фастав
24
Dominik Mares
ЦП
20
Каду
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
17
Stanislav Dostal
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
24
Dominik Mares
ЦП
20
Каду
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Остались в запасе
17
Stanislav Dostal
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пардубице - Фастав
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Фастав
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+