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    Расписание матчей 23-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 18 тур
    23 мая, понедельник
    00:00
    Шарлотт
    2:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    00:00
    Нью-Йорк Сити
    1:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    00:00
    Остин
    2:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    00:00
    Колорадо
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    01:00
    Интер
    2:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    02:00
    Даллас
    1:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    02:30
    Сан-Хосе
    1:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 19 тур
    23 мая, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:3
    Хьюстон
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    05:00
    Портленд
    0:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 7 тур
    23 мая, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 32 тур
    23 мая, понедельник
    14:00
    Ессентуки
    0:6
    Черноморец
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    16:30
    Анжи
    2:2
    Форте
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 1/2 финала
    23 мая, понедельник
    20:00
    Тироль
    2:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), Финал, ответный матч
    23 мая, понедельник
    21:30
    Гамбург
    0:2
    Герта
    Матч завершен
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