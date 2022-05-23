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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр: обзор матча 23 мая 2022
Нью-Йорк Сити
23.05.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 18 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
23'
Хебер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Желтая карточка
К. Паркс
90'
+4
Желтая карточка
Т. Мартинс
89'
84'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
72'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
К. Мюллер
Замена
Т. Грэй
️️️️
Н. Асеведо
66'
Замена
C. Gloster
️️️️
М. Амундсен
66'
Замена
К. Паркс
️️️️
М. Моралес
66'
63'
Желтая карточка
Б. Секулич
55'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Дуран
Желтая карточка
Н. Асеведо
46'
46'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
46'
Замена
К. Теран
️️️️
М. Пинеда
Замена
Т. Магно
️️️️
Г. Перейра
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Хебер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Сити
55
Китон Паркс
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
3-1-1-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
10
Моралес
11
Перейра
8
Родригес
5
Асеведо
18
Амундсен
11
Андраде
97
Хебер
2-2-2-1-4
16
29
Наварро
2
Секулич
30
Хименес
22
Пинеда
31
Наварро
10
Шакири
22
Дуран
8
Мюллер
44
Слонина
11
Гутьеррес
10
Моралес
55
Паркс
55
Паркс
10
Моралес
5
Асеведо
24
Грэй
24
Грэй
5
Асеведо
18
Амундсен
2
2
18
Амундсен
11
Перейра
11
Магно
11
Магно
11
Перейра
8
Мюллер
21
Герберс
21
Герберс
8
Мюллер
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
22
Дуран
93
93
22
Дуран
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
22
Пинеда
22
Теран
22
Теран
22
Пинеда
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
29
Gedion Zelalem
ЦП
32
Vuk Latinovich
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
32
Vuk Latinovich
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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