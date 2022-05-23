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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 23 мая 2022
Интер Майами
23.05.2022, понедельник, 01:00
США. МЛС, 18 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
29'
А. Ласситер
88'
Р. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+2
Желтая карточка
Д. Неалис
Замена
А. Мабика
️️️️
Ж. Мота
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
В. Ульоа
88'
86'
Замена
К. Кларк
️️️️
Т. Эдвардс
81'
Желтая карточка
Ш. Неалис
Замена
В. Ульоа
️️️️
А. Ласситер
74'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Кампана
74'
61'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
61'
Замена
J. Pendant
️️️️
А. Лонг
61'
Замена
Лукиньяс
️️️️
Д. Йервуд
60'
Желтая карточка
А. Лонг
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Б. Дюк
60'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
И. Вассилев
60'
Желтая карточка
И. Вассилев
54'
46'
Замена
К. Харпер
️️️️
O. Fernandez
ГОЛ! 1:0!
А. Ласситер
Пас отдал
Б. Дюк
29'
Желтая карточка
Грегоре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
30
Jesús Castellano
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
7
J. Pendant
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
2-1-1-5
2
Йедлин
4
Сейлор
7
Дюк
19
Вассилев
97
МакВей
7
Ласситер
40
Грегоре
10
Мота
37
Лоу
3-3-4
18
13
Неалис
33
Лонг
12
Эдвардс
25
Амайя
90
Морган
23
Кассерес
22
16
Йервуд
12
Неалис
9
Климала
10
Мота
6
Мабика
6
Мабика
10
Мота
7
Дюк
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Дюк
7
Ласситер
13
Ульоа
13
Ульоа
7
Ласситер
9
Кампана
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Кампана
19
Вассилев
19
Робинсон
19
Робинсон
19
Вассилев
16
Йервуд
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
16
Йервуд
33
Лонг
7
7
33
Лонг
12
Эдвардс
8
Кларк
8
Кларк
12
Эдвардс
22
17
Харпер
17
Харпер
22
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
30
Jesús Castellano
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Остались в запасе
30
Jesús Castellano
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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