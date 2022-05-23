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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 23 мая 2022
Даллас
23.05.2022, понедельник, 02:00
США. МЛС, 18 тур
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
59'
П. Арриола
20'
Р. Лод
55'
D. Taylor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сент-Клер
Замена
B. Redzic
️️️️
Ж. Обриан
86'
86'
Замена
B. Kallman
️️️️
Э. Рейносо
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
80'
78'
Желтая карточка
Э. Рейносо
67'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
63'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
Р. Лод
ГОЛ! 1:2!
П. Арриола
Пас отдал
Ж. Обриан
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
D. Taylor
Желтая карточка
Э. Твумаси
40'
33'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
33'
Желтая карточка
К. Арриага
31'
Желтая карточка
М. Боксолл
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лод
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
2-1-5
1
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
16
99
Твумаси
91
Тафари
19
Киньон
17
Арриола
3-3-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
17
Лод
16
Арриага
20
Трапп
27
7
Фрагапане
10
Рейносо
21
Хлонгване
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
77
Обриан
14
14
77
Обриан
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
10
Рейносо
44
44
10
Рейносо
17
Лод
9
Амарилья
9
Амарилья
17
Лод
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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