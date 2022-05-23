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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Аваи
Атлетико Паранаэнсе - Аваи: обзор матча 23 мая 2022
Атлетико Паранаэнсе
23.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аваи
23'
Д. Теранс (П)
43'
Д. Теранс
48'
В. Потткер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Аваи
Желтая карточка
Абнер
90'
Замена
П. Силес
️️️️
У. Моура
87'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Д. Теранс
87'
83'
Желтая карточка
M. Galdezani
Замена
М. Фелипе
️️️️
П. Энрике
78'
75'
Желтая карточка
J. Copete
73'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
Эрик
️️️️
Кристиан
72'
65'
Замена
J. Copete
️️️️
Морато
65'
Замена
M.
️️️️
Раниэле
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Потткер
47'
Пенальти не реализован!
В. Потткер
46'
Замена
M. Galdezani
️️️️
E. Biasi
ГОЛ! 2:0!
Д. Теранс
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Теранс
23'
Желтая карточка
У. Моура
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
17
Агустин Каноббио
ПВ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
53
Морато
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Деде
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Пабло Силес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
19
Renato
ЦФ
1-1-5
22
Эрнандес
17
Каноббио
18
Кристиан
92
Пабло
28
Куэльо
80
Теранс
5
Моура
4-1-5
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
22
Кевин
21
1
Фридрих
90
Потткер
53
Морато
8
Силва
92
5
Энрике
4
Фелипе
4
Фелипе
5
Энрике
5
Моура
8
Силес
8
Силес
5
Моура
80
Теранс
35
Фернандес
35
Фернандес
80
Теранс
18
Кристиан
14
Эрик
14
Эрик
18
Кристиан
53
Морато
16
16
53
Морато
21
20
20
21
14
Раниэле
7
7
14
Раниэле
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Аваи
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Остались в запасе
3
Деде
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Аваи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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